年金改革 嘉市退伍軍人憂新年迎苦日子

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嘉義市長涂醒哲（右五）、議長蕭淑麗（右四）及前市長黃敏惠（右六）參加經國新城元旦升旗典禮。（廖素慧攝）

嘉義市長涂醒哲（右四）、議長蕭淑麗（右三）等人參加市政府元旦升旗典禮。（廖素慧攝）

嘉義市政府元旦升旗典禮後，民眾邁開步路跑。（廖素慧攝）

嘉義市政府今日上午7時舉行元旦升旗典禮，經國新城則於8時舉行，市長涂醒哲持國旗連趕2場。退伍軍人協會理事長陳文齡致詞時表示，政府急推年金改革將讓人民勒緊褲帶過苦日子

。涂醒哲則表示，相較於很多退將到對岸示好，經國新城每年辦升旗、唱國歌，值得肯定。

市府前廣場7時舉行元旦升旗典禮，由宏仁女中蘭園傳藝鼓術團擊鼓開場，幼獅童軍團護旗進場，市長涂醒哲持國旗、領唱國歌，參加民眾現場領取小國旗，旗海飄揚，歡喜迎接2017年。升旗典禮後，參加路跑民眾在槍鳴後，邁開大步路跑，精神飽滿，活力充沛，迎向新年曙光。

嘉義市退伍軍人協會8時在經國新城舉行升旗典禮，市長涂醒哲、議長蕭淑麗、副議長郭明賓、前市長黃敏惠等人出席，黃敏惠披掛國旗圍巾，大家持小國旗唱國歌，仰望國旗冉冉升空。

陳文齡表示，國事紛亂，政府又積極推動年金改革，軍公教受影響大，未來1年軍民都要有勒緊褲帶過苦日子的準備了。

涂醒哲表示，經國新城年年舉辦升旗典禮唱國歌，充滿對國家的愛，相較於退役將領紛紛到對岸去示好，他對經國新城的退役軍人及眷屬效忠國家的心意，表達敬意及肯定。

(中時)