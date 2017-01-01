國民黨台中市元旦升旗：願早日重返執政
國民黨台中市黨部慶祝新年元旦，今天（1日）早上7點30分在市黨部前廣場舉辦升旗典禮，很多市民一早就到場。市黨部代理主任委員任杰致詞時強調，未來的環境雖然艱辛，但相信為黨愛國的心團結一致，未來國民黨一定能重拾民心。市議會黨團書記長楊正中以「寒冷的冬天，希望的春天，讓春天提早來臨」互勉，有信心早日重返執政。
國民黨台中市黨部的升旗典禮，包括國民黨組發會副主委王秋冬、中常委柯貞竹、中常委游家富、市議員楊正中、朱暖英、黃馨慧、沈佑蓮、劉士州、陳政顯、市議員服務處主任、黨籍里長、社團領導幹部暨黨員、民眾計300多人共同參加。
任杰表示，感謝所有支持中國國民黨的民眾，遺憾未能提供更好的場地來舉辦元旦升旗，但愛黨愛國的心是不會改變的，要唱著國歌迎接台中第一道曙光。
任杰指出，民進黨自去年520全面執政這半年多來，社會上到處充滿抗議靜坐對立的氛圍，不只讓人民覺得壓力大、無安全感，更使國家經濟蕭條遲滯不進，絕非人民所樂見，更不是下一代應該承擔的，國民黨一定能重拾民心。
市議會黨團書記長楊正中說，黨籍議員在台中市議會一定會繼續努力打拚，做好監督市政的工作，也拜託所有的先進透過各種管道，協助將黨團的各項訊息儘速的宣傳出去，更以「寒冷的冬天，希望的春天，讓春天提早來臨」共勉。
元旦升旗典禮，大家一起大聲唱國歌、呼口號，最後以大合唱《中華民國頌》讓整個活動充滿感動的歌聲，也振奮了國民黨的士氣。
(中時)
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