少子化 大學校長建議公私立同額減招

面對少子化危機，中信金融管理學院校長施光訓接受「評鑑雙月刊」專訪時建議，應讓公私立大學「同額減招」、「學費齊一」，並發放教育券補助學生。

台灣少子化問題日趨嚴重，嚴重衝擊學校招生，更凸顯高教大限問題，中信金融管理學院校長施光訓接受今天出版的「評鑑雙月刊」專訪時表示，第一步要「同額減量」，無論公私立大學、前後段班，全面減少招生名額。

施光訓指出，高教缺額不是砍掉幾所學校就沒事，就好比淹水，今天他家淹水，明天就會淹到你家，必須同額減量，大家一起面對現實，才是務實的作法，整個大學應該縮減多少名額？全部一一算出來，再將每個學校應減招的比例分配好，而不是只把出包的私校切掉。

搭配全面減招政策，施光訓也提出「公私立大學學費齊一化、「發教育券」配套，施光訓表示，建議公私立大學學費齊一化，並以私立大學學費為基準，要求公立大學提高學費，再由政府發放相同額度的教育券給學生，讓學生無論就讀公立或私立，都負擔一樣的學費，不要有差別待遇，大家一起公平競爭，相信高教市場排名次序就會有所改變，退場名單上一定會有公立學校出現。

教育部高教司長李彥儀表示，每個學校辦學成效都不一樣，現在減招多半是因為辦學品質或註冊率不佳，如果用同樣標準去扣減名額，大家可能會有不同聲音，而公私立學費齊一涉及學雜費調整，就算只調公立，學生、家長可能也會有聲音。

至於教育券發放，李彥儀指出，過去曾有談過，但也擔心發放教育券給學生後，學生是否會好好運用，如果學生拿了教育券但不去入學或中途休學，經費就沒有用到刀口上。1060101

(中央社)