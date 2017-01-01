HITO本舖疑個資外洩 客戶遭歹徒詐騙
刑事警察局今天指出，熱門品牌「HITO本舖」訂戶個資疑似外洩，近期有詐騙集團假冒客服、銀行主管名義，要求客戶前往ATM解除分期設定，最後發現遭詐騙時，為時已晚。
刑事局表示，歲末歡慶的時間，總有許多男女上網選購禮物，而熱門網路品牌「HITO本舖」的訂戶個資疑似外洩，10月起不少客戶紛紛收到假冒客服人員、銀行員來電，聲稱不慎設定為分期扣款，要求到ATM解除設定。
警方指出，不少被害人聲稱，接到電話時，歹徒均能明確說出訂購的貨品名稱、價錢、日期及寄送方式，並強調因員工疏失不慎設定為連續12期每月扣款新台幣799元，要求被害人前往ATM解除設定，最後發現被詐騙時已為時已晚。
警方強調，ATM沒有解除分設定的功能，且銀行不可能在下班時間撥打電話給民眾，若接到類似電話一定是詐騙，若有疑慮可上165反詐騙專線網站查詢。1060101
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。