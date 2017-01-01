竹市元旦升旗 林智堅也到天公壇祈福

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新竹市長林智堅今天與上千民眾在市府廣場升旗、唱國歌，接著率市府團隊騎乘YouBike至天公壇上香祈福，祈求2017年國泰民安、市政順利、市民平安喜樂。

新竹市政府今天在市府廣場舉行元旦升旗典禮，一早就有上千民眾齊聚，在三民國小合唱團領唱國歌下，國旗冉冉升起，接著大家一同揮舞國旗，現場旗海飛揚，一片喜氣。

「這是出社會後的第一次參加元旦升旗」新竹市民陳小姐表示，從學校畢業後就再也沒參加過升旗典禮，此次與朋友相約參與，重溫學生時代的升旗情景；96歲黃洪阿奿奶奶由家人推著輪椅出席，手中揮舞國旗，展現愛國熱情，已連續多幾年都參加升旗典禮的她，今年同樣不缺席。

林智堅表示，2017年是「新竹州廳」（現新竹市政府）建廳90週年的日子，並將今年訂為竹市大建設的關鍵年，將啟動新竹公園、新竹漁人碼頭、公道三、關埔小學等重要工程，提供市民更優質的生活環境。

升旗典禮結束後，林智堅率市府團隊及里長們，騎乘YouBike轉至天公壇上香祈福，祈求嶄新的一年國泰民安、市政順利、市民平安喜樂，沿途也向民眾互道新年快樂。1060101

(中央社)