張志軍談兩岸：存不確定因素且有風險

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中國大陸國台辦主任張志軍表示，今年台海形勢將複雜嚴峻，兩岸關係面臨許多不確定因素和風險。大陸將繼續堅持「九二共識」，反對任何形式台獨，並持續推進兩岸各領域交流。

他也說，大陸正研究準備推出一些有利於台灣民眾到大陸就學、就業、創業、生活的政策措施。「我相信兩岸中國人完全有能力、有智慧克服眼前的困難，排除一切障礙，使兩岸關係『撥雲見霧』。」

張志軍再次強調「九二共識」政治基礎的重要性，並指這一基礎若繼續堅持，兩岸關係就可「任憑風浪起，穩坐釣魚台」；基礎如果受到破壞，兩岸關係就會回到「動盪不安的老路子上」。 大陸中央電視台中文國際頻道節目「中國新聞」今天中午播出大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍專訪。張志軍回顧2016年兩岸關係發展並展望2017年兩岸關係與大陸對台工作時，作上述表示。

張志軍說，兩岸關係政治基礎在2016年受破壞，2008年以來在此政治基礎上建立起的所有「建築」，包括制度化交往、政治互信都「坍塌了」。

展望2017年，張志軍表示，兩岸台海形勢預計呈現複雜嚴峻的局面，兩岸關係面臨許多不確定因素和風險。

他說，面對新形勢，大陸將繼續堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，維護兩岸關係和平發展的政治基礎；堅決反對任何形式的台獨分裂，堅定維護國家主權和領土完整。

張志軍還說，大陸持續推進兩岸各領域交流、增進兩岸民眾福祉的方針不會改變。 1060101

(中央社)