康是美首度加入跨年戰 桃園業績逾5成

2017跨年業績大進補!康是美首度針對跨年熱點商圈共計有6間門市延長營業時間，桃園藝文門市，也因來客數較平日成長超過百人，進而帶動業績成長超過50%！

今年跨年適逢假日，康是美觀察到人潮聚集高峰期在20：00至23：00間，熱銷商品像是女性購買OK繃貼鞋跟、袖珍包面紙、小包濕巾的「便利商品類」；抵禦空汙必備口罩、舒緩各種不適的眼藥水跟頭痛藥的「藥品類」；「飲品零食類」及跨年夜肌膚急救必備的「面膜類商品」。

其中，銷售較往年佳的商品以眼藥水、感冒藥(綜合感冒、止痛)及口罩為主，這三大類品項都較去年成長超過15%以上。

(工商)