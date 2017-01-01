台鐵產業工會：黑心鐵路局罔顧員工權益

台鐵產業工會今早到台鐵抗議新制班表傷害勞工權益。（劉宗龍攝）

台鐵產業工會高舉布條「黑心鐵路局換湯不換藥，一例一休沒錢又沒休」。（劉宗龍攝）

一例一休上路，台鐵產業工會不滿鐵路局罔顧員工權益。（劉宗龍攝）

台鐵產業工會成員演出行動劇，痛批黑心鐵路局換湯不換藥。（劉宗龍攝）

台鐵產業工會（簡稱產工）今天上午召開記者會，理事長王傑表示，台鐵自9月以來，遲未達成改善3班制輪班的承諾。他強調，欺騙的謊言，員工已經不能再接受，「我們就像變了心的女朋友回不去了，依法休假我們就是會休下去！」

產工並批評台鐵因應一例一休排的新班表，罔顧員工權益。產工理事周鍇估算，原本一例一休上路後，台鐵局3班制輪班員工（日夜休），每月至少要加發6000元以上加班費，「但台鐵局『乾坤大挪移』，不僅加班費不會增加，反而會比原加班費減少5000元以上，來回可差距11000元。」

周鍇解釋，台鐵為不違反46小時的加班上限，擬增加工時中的休息時間，原本員工每班上班12小時，依勞基法每4小時休息30分鐘，共可休息1小時，而其餘3小時計入延長工時（加班），應給加班費。但台鐵將日夜班休時，拉長為1.8小時及2.2小時，壓縮了加班時間，以此減少加班費支出。

周鍇強調，休息時間是定假的，因為台鐵有但書，一旦有狀況發生，雇主可隨時終止休時，所以就應該算待命時間，計以加班費。他解釋道，員工不可能關掉隨身攜帶的行調（台鐵的TETRA 無線電系統），什麼都不管，這樣對鐵路服務及運輸也不安全。

再者，依據先前勞資協議，指定周日前一天的周六為休息日，所以依現行制度，台鐵必須每月加發4個周六的加班費。但台鐵擬將每周六的休息日，挪移到本來3班制輪班，班跟班之間24小時休時的「空班」。因此，台鐵不必再加發原來4個周六的休息日加班費。

周鍇說明，台鐵擬延長休時、不再加發4個周六的加班費，因此不僅不會增加、還可少付員工加班費，來回差距11000元。「台鐵帶頭鑽漏洞，我們很擔心民間會效法。」

產工理事長王傑並號召更多員工依法休假，他說:「不管是司機員、工、機務人員、檢修段人員，真的覺得累了，想要休息四天，想要回家陪陪家人，吃年夜飯，就加入我們。」

(中時)