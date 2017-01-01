2017華信航空曙光專機台北-台東起飛 收入全做公益

右起華信總經理韓梁中與金雞和民眾一起打卡。圖：華信提供

韓梁中在機上客串機長做廣播。圖：華信提供

在兩萬呎高空看到第一道曙光。圖：華信提供

台東豐年機場盛大歡迎隊伍。圖：華信提供

2017年元旦首日，華信航空安排兩架台北-台東曙光專機，帶領208位旅客，於台灣東海岸2萬呎的高空，迎接2017年第一道幸福曙光，華信總經理韓梁中還客串做機師廣播，機票競標義賣所得全部捐作公益。

清晨5點鐘不到，松山機場便洋溢著迎曙光的歡樂氣息，配合2017雞年，華信航空特別安排「打卡拍照、金雞送寶可夢球」的活動，由金雞表演最夯的PPAP熱門舞蹈，象徵2017雞年充滿生機勃勃一年的開始，吸引旅客在華信航空櫃台前興奮拍照打卡。華信航空曙光班機AE2017於1月1日元旦清晨06:00，順利由松山機場起飛。

「各位旅客早安，這裡是華信航空總經理韓梁中機上廣播，現在是06:23，我們在東海岸2萬呎上空，迎接2017年第一道曙光，很高興與各位旅客在高空欣賞第一道日出，比在台灣平地民眾至少提早14分鐘看到美麗的曙光。謹代表華信航空祝福大家2017年新年快樂！」華信航空總經理韓梁中特別客串機師廣播，搏得全體旅客熱烈的歡呼聲。

為了讓機艙兩側旅客都能觀賞到曙光，機師貼心讓飛機緩緩環繞10分鐘。飛航途中韓總經理向旅客介紹俯瞰機外的景致，蘭陽平原、龜山島、太魯閣及花東縱谷等台灣東海岸的山川美景，盡收眼底。

華信航空2017年曙光專機競標義賣所得，加上燦星旅遊、台東知本老爺的共襄盛舉，所有收入全數捐贈給台東縣延平鄉紅葉村及大武鄉愛國蒲村，幫助受颱風重創的受災戶重建家園。華信航空曙光專機於07:00抵達台東豐年機場後，紅葉少棒隊的小朋友用獨特的隊呼來迎賓，場面十分溫馨熱鬧。

台東縣長黃健庭、副縣長陳金虎及延平鄉鄉長胡榮典、台東知本老爺總經理劉祖寧等，也特別到台東機場，歡迎2017年第一批抵達台東的旅客。

韓梁中致詞表示：「華信航空曙光專機全數捐贈給台東受災戶，同時也邀請大家響應政府國內旅遊，歡迎到台東旅遊，重振東部地區觀光產業。」

目前華信航空與燦星旅遊合作推出台東熱銷行程包括：台東自由行二日新台幣3,799元起、台東自由行三日 4,399元起，以及寒假親子限量商品等。另外，華信航空也與台東知本老爺合作推出「搭華信遊知本」機加酒特惠專案.、2017小頭目冬令營4天3夜11,500元起。

(工商)