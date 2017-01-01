深圳女網》拍落俄女將 張凱貞挺進會內賽
「網球精靈」張凱貞2017年首日就在深圳女網賽拚戰，1日單打會內賽門票關鍵戰役，面對與世界排名164的俄羅斯女將皮沃瓦洛娃（ANASTASIA PIVOVAROVA），張凱貞花1小時17分鐘，6比2、6比4拍落皮沃瓦洛娃挺進會內賽。
張凱貞2008年曾與皮沃瓦洛娃交手當時吞敗，生涯第2度碰頭，世界排名131的張凱貞，此戰展現主宰能力，首盤率先破發皮沃瓦洛娃連下2局，6比2搶得先機。
次盤開局張凱貞一度取得3比0優勢，儘管隨後遭遇亂流，第4局遭皮沃瓦洛娃破發，雙方各互破發球局，張凱貞被追到5比4，但關鍵第10局張凱貞穩住陣腳，把握第2個賽末點，6比4順利拍落皮沃瓦洛娃甜蜜復仇，笑納會內賽門票。
(中時電子報)
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