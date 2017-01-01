新制上路 林全臉書宣傳籲勿錯過權益
2017年有許多新制上路，今天元旦，行政院長林全在臉書提醒民眾注意，不要錯過自身權益。
林全在臉書以圖表條列出2017年新制，並PO文「2017年已經來了，有很多新制已經上路了。大家要注意！不要錯過自身權益！」
2017年新制分為「勞工權益」、「社會福利」、「青年兒童」、「財政、稅務」、「農業、建設」、「交通」，以及「國防、內政、法務」等7大類。
勞工權益方面，包括調整基本工資、實現全國國定假日一致及勞工特別休假新規定、國民年金保險費率調整至8.5％等。
社會福利包括長期照顧10年計畫2.0；青年兒童方面有擴大幼兒教保公共化；財政、稅務方面包括綜合所得稅稅制調整、跨境電商營業稅等。
農業、建設方面有試辦農業保險；交通包括機場捷運通車；國防、內政、法務包括增訂4月7日言論自由日、廢除特偵組等。1060101
(中央社)
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