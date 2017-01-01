土耳其恐攻陰霾罩頂 全球邁入2017
持槍歹徒扮成耶誕老人在伊斯坦堡1家夜店開槍掃射，釀至少39死。全球千百萬狂歡者歡慶2017年降臨的同時，土耳其這起攻擊，讓世界各地再度籠罩在恐攻陰影當中。
法新社報導，土耳其這起另外造成40人受傷的攻擊事件，讓人擔心，擠滿了迎新人潮的全球各大城市恐淪為暴力極端分子的目標。
澳洲雪梨揭開全球迎接2017年序幕，在安全升級情況下，約150萬人湧入澳洲最大城市雪梨，欣賞港灣大橋（Harbour Bridge）璀璨無比的煙火秀。
香港民眾同樣湧進維多利亞港欣賞煙火表演；而在日本東京，街頭萬頭攢動，民眾一起釋放氣球。
俄羅斯莫斯科紅場（Red Square）的夜空被燦爛奪目的新年煙火染成一片通紅。
法國巴黎著名的香榭麗舍大道（Champs-Elysees）也湧進約50萬人，凱旋門上五彩繽紛地倒數進入2017年，並以數十種語言跟民眾說「歡迎」。
而在伊拉克首都巴格達，雖然當地1處熱鬧市集昨天發生雙炸彈爆炸，造成至少27人喪生，仍有民眾湧上街頭迎接新年，並攜家帶眷前往高檔飯店參加派對。
在四分五裂的敘利亞阿勒坡（Aleppo），20歲的學生喀巴尼（Abdel Wahab Qabbani）則下定決心要以正面心態迎接2017年。他說：「過去2年新年我都沒出門，這一次，我要去狂歡。」
杜拜則以一貫的大規模煙火秀慶祝新年，施放地點包括全球第一摩天大樓哈里發塔（Burj Khalifa）等多處地標。
而在美國紐約，狂歡者擠爆時報廣場。美國有線電視新聞網（CNN）報導，迫不及待跟2016年說掰掰的狂歡者，在豪飲、歌唱、擁抱、親吻和舞蹈的歡樂氛圍當中，歡迎2017年的來臨。（譯者：中央社蔡佳敏）1060101
(中央社)
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