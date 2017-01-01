警方：蒲隆地環境部長遭槍擊死亡

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警方指出，蒲隆地共和國環境部長今天上午在首都布松布拉（Bujumbura）遭不明攻擊者槍擊死亡。

法新社報導，據警方發言人恩庫里奇耶（Pierre Nkurikiye）推文，蒲隆地水資源及環境與計畫部部長、現年54歲的尼雍庫魯（Emmanuel Niyonkuru），「返回位在羅艾羅（Rohero）住家途中，在大約凌晨零時45分遭1名持槍罪犯殺害」。

蒲隆地位在非洲中部偏東。（譯者：中央社何宏儒）1060101

(中央社)