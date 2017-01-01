大谷翔平尬古巴 日本經典賽有隱憂

日本經典賽首戰面對古巴，由大谷翔平擔綱先發。(美聯社資料照)

世界棒球經典賽(WBC)3月開打，日本武士隊首戰對手是「紅色閃電」古巴隊，監督小久保裕紀決定，將由大谷翔平扛先發投手，展現勢在必得的決心。之後其他比賽，可能讓大谷擔任先發外野手，他今年在日職揮出22發全壘打。

第四屆的經典賽，日本與古巴、澳洲和中國大陸分在B組，分組取前2名晉級。日本3月7日首戰古巴，接下來先後迎戰澳洲、大陸，日本由大谷翔平扛第一戰，期望他最快165公里的快速球，與超過140公里的指叉球，能壓制古巴打者。

大谷翔平去年10勝4敗，自責分率1.86，主投140局，飆出174三振，被視為日本武士隊王牌投手。雖然首戰派大谷對決古巴隊，但日本隊仍有隱憂，目前18人名單中，僅有牛棚投手宮西尚生是左投，尚有10個名額空缺，小久保裕紀希望多帶幾名左投打經典賽。

(中時電子報)