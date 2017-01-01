國防部製作元旦影片 以在一起為主軸
今天是2017年元旦，國防部製作元旦短片「和您一起，守護臺灣」，以「2017，和您一起」為主軸，表達國軍和人民始終「在一起」，不曾離開過。
國防部今天把這支1分20秒的影片上傳到國防部發言人臉書粉絲團，國防部表示，不管人民有沒有注意到，其實國軍24小時都在工作崗位上盡心盡力，不曾鬆懈，一直守護在民眾身邊，因為有國軍在，民眾可以放心和心愛的人「在一起」，需要的時候，國軍赴湯蹈火，在所不辭。
國防部表示，國軍這支元旦形象廣告，是軍聞社首次嘗試運用「高速攝影機」拍攝取景，以訓練中的軍人、種田農人的互動，作為影片的開頭。
國防部指出，影片內容敘述對軍人而言，新年的開始，每天都是第一天，密密麻麻的計畫操練、咬牙苦練體能戰技、戰戰兢兢的裝備檢查，軍人沒有放鬆的一天，天天都是耐心操練、虛心謹慎、絕不鬆懈。
國防部表示，短片強調軍人與人民之間密不可分的關係，社會安和樂利，透過軍、民同在一起的意涵，象徵國軍官兵「一直都在，不曾離開」，最後以「2017年，每天一起，守護平安」為結尾，代表國軍官兵在新的一年，依然會善盡職責，守護人民、保衛國家。1060101
(中央社)
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