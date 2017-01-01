爭睹水晶球倒數 紐約時報廣場被擠爆

成千上萬的民眾今天擠爆美國紐約時報廣場（Times Square），並在維安升高但喧鬧的氣氛中，目睹水晶球午夜落下的傳統，迎接2017年的到來。

法新社報導，在紐約地標這處有著巨大霓虹燈的十字路口，巨大水晶球在當地時間晚間約6時升至塔式建築43公尺高頂。

紐約巿長白思豪（Bill de Blasio）依傳統在午夜前1分鐘按鈕啟動水晶球落下。

接下來，五彩紙片從天而降，民眾齊聲歡呼。

自1907年以來的這項年度新年傳統，僅1942和1943年停辦。

路透社報導，多達200萬的民眾在40噸運砂車和7000名警力環環圍繞下，看著水晶球完成1分鐘的緩降，標記著2017年正式開始。

儘管部署大批警察，也或許就是因為如此，數千名民眾早早就來卡位，許多還是從國外遠道而來。20歲的西班牙馬德里居民羅伊戈拉（Marta Loygorra）就說，「我一直想為此來紐約看看，很高興我能跟我爸爸一起來。」說著說著，就擠到她54歲父親身邊撒嬌取暖。（譯者：中央社何宏儒）1060101

(中央社)