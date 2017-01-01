徐國勇誤食姑婆芋　食藥署籲勿吃來路不明野菜

我要評比

外觀類似芋頭的姑婆芋，易遭民眾誤食。（食藥署提供）

行政院發言人徐國勇因誤食外觀類似芋頭的姑婆芋，緊急送醫治療，衛生福利部食品藥物管理署表示，姑婆芋生長在中低海拔山區，民眾只要登山就會遇到，而姑婆芋外觀與芋頭很像，只要誤食會出現喉嚨痛、口腔麻木、口齒不清等症狀，因此呼籲民眾路邊野菜別亂採。

根據食藥署統計，2010至2014年民眾誤食野菜導致食物中毒共通報16件，其中以誤食綠褶菇中毒佔6件居冠，其次為誤食姑婆芋、誤食歐洲黃菀等。

食藥署研檢組技正林澤揚表示，姑婆芋因含的植物毒素成份草酸鈣，誤食會出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，有些人還會伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛。

林澤揚說，通常中毒後，治療約1到2天就會好轉，多喝水就能讓毒性隨新陳代謝排除。

姑婆芋外觀與芋頭相似，但仔細分辨，兩者還是有不同處。姑婆芋又俗稱海芋、觀音蓮，葉片表面光滑，全株根莖葉都有毒不可入菜，葉面油亮；但芋頭葉面有細毛，噴水後會形成水珠狀，且姑婆芋葉子與莖部接點距離較近、芋頭則較遠。

林澤揚表示，常見的有毒野菜綠摺菇、姑婆芋和歐洲黃菀他們都有共同特性，就是毒素都不會被高溫破壞，民眾即使煮熟再吃，一樣會食物中毒。

因此他呼籲民眾切勿食用來路不明的植物，若食用不明植物出現生理不適症狀，應盡快就醫並保留剩餘食物，以利正確診斷與治療。

(中時)