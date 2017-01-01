元旦寶寶退燒 產婦都愛自然產
元旦寶寶退燒，產婦都愛自然產。過去不少產婦都會刻意讓寶貝當「元旦寶寶」，但這幾年卻不再熱中追求，婦產科醫師認為，現代年輕人不迷信出生時辰，只求寶寶平安出生就好，多數老人家也不苛求，以致元旦各院出生的寶寶多以自然產為主。
截至中午為止，國泰醫院含總院、汐止和新竹3院區共誕生8名元旦寶寶，人數與去年差不多，另有5名產婦待產；台北馬偕醫院今接生6名元旦寶寶，另有4人待產；台安醫院接生2名元旦寶寶。
台北國泰醫院婦產科主治醫師蔡亞倫表示，近年來國內的新生兒出生人數已經回穩，因此元旦寶寶變少並非跟出生率有關，主要還是跟現在年輕爸媽不迷信，認為肚子中的寶貝會自己選擇時間出來，不需要刻意勉強。
台安醫院嬰兒室護理長李良怡表示，以往元旦是剖腹產偏愛的時間點，但近幾年偏好特別日，再加上即便元旦國曆雖是好日子，但農曆未必是，所以多數父母都會採自然產。
(中時)
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