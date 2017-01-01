許瑋甯許願2017「沒有對不起任何人」藏心聲

許瑋甯迎2017寫下心願，疑訴出心聲。（圖／本報系資料照片）

女星許瑋甯2016年事業再創巔峰，演技備受肯定，繼2015年以《16個夏天》奪下金鐘女配角後，2016年以《紅衣小女孩》、《失控謊言》、《世紀末的華麗》3部電影封台北電影節最佳女主角獎，並再由《紅衣小女孩》入圍金馬獎最佳女主角獎，經歷豐富的2016，許瑋甯迎接新年寫下心願，疑訴出心聲。

迎接2017，許瑋甯今（1日）凌晨在IG上分享煙火影片，寫下心願：「2017相信的相信、懷疑的離開，不解釋不說，愛我的愛我、不愛我的走，沒有對不起任何人，只想慢慢穩穩的慢慢生活著，2017happy」，吐露心聲，粉絲也紛紛留言，祝福許瑋甯越來越好。

許瑋甯在2017也即將推出備受歡迎的劇集《麻醉風暴》第二季，以及驚悚劇情片《紅衣小女孩2》等，也讓外界期待她的新作品。

(中時電子報)