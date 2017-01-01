洪秀柱：2017為反核食食安元年

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，2017年是反核食食安元年，國民黨反對日本核食進口，將嚴格監督民主進步黨政府。

洪秀柱與副主席林政則、郝龍斌、陳鎮湘、秘書長莫天虎共同在國民黨中央黨部前參加「反核食食安元年」元旦升旗。

洪秀柱致詞表示，看著青天白日滿地紅國旗冉冉上升，心中有無限感觸。這面國旗歷經106年，看盡這個國家經歷的苦難，也看到曾經有過的光輝時刻。「痛心的是，我們的國家怎麼會面臨如此這番地步，我們對不起這面旗，真的對不起這面創造中華民國的旗幟。」

她表示，民眾選出去年的代表字是「苦」，去年1年確實很苦，對國民黨而言連續兩次挫敗，尤其在去年初失去政權，從總統到立法院席次全部喪失，標標準準淪為一個在野黨，「我們士氣低沉、心中痛苦，不知道怎樣面對這樣的狀況。」

洪秀柱表示，民眾、百姓更苦。從去年520到現在，大半年時間，人民過著怎麼樣的日子？幾乎每個星期六、星期天都有人上街頭。從菜價、地價稅、一例一休，還有軍公教，社會最安定的力量，因為年金改革問題，大家都發出怒吼，心中的怨跟恨在去年1年當中表露無遺。

她表示，民進黨政府的民調從剛上任6成4對執政有信心，隨著時間消逝直直落，從死亡交叉，到雪崩式墜落，令人難過。但國民黨有沒有因此讓人民的心轉向國民黨，讓國民黨民調更為上升？略有起色不代表有大幅度邁進，這還需要努力。

洪秀柱說，最令人痛恨的是，政府為了向日本輸誠，而把日本核災地區食品準備進口，在3天內準備用10場違法公聽會矇混過關，但被地方民意代表和民眾一一阻擋。國民黨也在各地方議會發動修改自治法規，禁止核災地區食品進口。

她表示，郝龍斌發動的核食公投，要給他掌聲鼓勵。一路走來，不管是法案修正、公聽會抗議、連署工作都在一一進行中。政府一定會想辦法阻擋連署，但只要團結，為了健康、為了下一代，一定可以阻擋無法無天、沒有道德的行為。1060101

(中央社)