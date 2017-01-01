土夜店恐攻39死 人們互相踐踏逃命
土耳其伊斯坦堡知名高檔夜店Reina跨年夜遭歹徒持槍恐攻，造成至少39人喪生。當時人就在夜店的土耳其足球隊員表示：「我們踩過人們的頭頂逃命。」
座落於貝西克塔斯區（Besiktas）奧塔科伊（Ortakoy），Reina位於伊斯坦堡被博斯普魯斯海峽（Bosphorus）隔開來的歐洲這一邊。
美國有線電視新聞網（CNN）及法新社報導，這項攻擊案在當地時間清晨1時15分左右發生時，店內擠滿慶祝新年的人們。據報單獨犯案的歹徒穿著耶誕老人服裝。
土耳其專業足球隊員波伊達斯（Sefa Boydas）告訴法新社，槍聲響起時，好幾人昏了過去，人們踩著別人的頭頂倉皇逃命。
他說，槍響時，他與兩名朋友進到Reina才約10分鐘，他的朋友嚇到癱軟。
「我們才剛在門旁邊充滿煙霧的位置安頓下來就忽然槍聲大作，當場很多女生昏了過去。」
他告訴法新社，人們拚命推擠要逃離持槍歹徒。
隸屬伊斯坦堡Beylerbeyi SK俱樂部隊的波伊達斯表示：「他們說有35到40人死亡，但我猜可能更多，因為我們踩過人們的頭頂逃命。」
他形容現場尖叫聲大到完全蓋過歹徒的聲音。「就算你大聲吼也不會有人聽到，因為尖叫聲有100倍大。」（譯者：中央社許湘欣）1060101
(中央社)
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