土耳其夜店恐攻增至39死 歹徒仍在逃
土耳其伊斯坦堡知名夜店Reina元旦凌晨爆發歹徒持槍恐攻案，土耳其內政部長索魯（Suleyman Soylu）表示，死者增至39人，其中至少16人為外國人，歹徒仍在逃逸中。
法新社報導，索魯透過電視表示，目前已經證實21名罹難者身分，16人為外國籍，5名土耳其人，另有69人受傷在醫院接受治療。
他表示將繼續查證另外18名罹難者的身分，還說目前4名傷者狀況嚴重，其中1名有情況危急。
索魯指出，歹徒逃逸後，目前警方正全面緝捕當中，他期盼嫌疑人「很快就會落網。」（譯者：中央社許湘欣）1060101
(中央社)
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