影音全紀錄》傑愛婚浪漫登場 福原愛夢幻婚紗驚艷

傑愛婚驚豔登場。（葉士弘攝）

江宏傑（左）與福原愛（右）的跨年婚禮現場。福原愛穿上星空浪漫婚紗，卡袖V領設計、上身馬甲滿布閃亮的水晶秀珠蕾絲，經典又不失現代時尚感，襯托她的美麗氣質。（葉士弘攝）

傑愛婚浪漫登場，福原愛秀夢幻婚紗，記者會全紀錄。

江宏傑與福原愛的跨年婚禮，台灣場選在2017年的第一天在晶華酒店舉行，現場擠進爆滿媒體，追逐「傑愛婚」帥哥美女組合，根據主辦單位提供資料，福原愛今天將穿上絕美婚紗參加喜宴，婚紗價格高達68萬台幣，更能襯托「傑愛婚」的時尚感。

福原愛穿上星空浪漫婚紗，卡袖V領設計、上身馬甲滿布閃亮的水晶秀珠蕾絲，經典又不失現代時尚感，雪白網紗趁著蕾絲小花，轉身到背面還有朵朵愛心，象徵女主角獨一無二的愛，夢幻婚紗襯托出福原愛美麗氣質。

2017年對江宏傑更是意義非凡的一年，因為他將代表台灣參加今年舉行的台北世大運，過去曾在世大運勇奪三金的他，更希望能在家鄉父老面前留下金牌，他說：「選在2017年的第一天完成終身大事，代表今年對我是非常重要的一年，不只是我，許多台灣的選手都為了世大運努力，希望把榮耀留在台灣，也希望大家都能為我們加油。」

(中時電子報)

傑愛婚現場布置典雅。（葉士弘攝）