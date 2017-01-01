影音全紀錄》傑愛婚浪漫登場 福原愛夢幻婚紗驚艷
江宏傑與福原愛的跨年婚禮，台灣場選在2017年的第一天在晶華酒店舉行，現場擠進爆滿媒體，追逐「傑愛婚」帥哥美女組合，根據主辦單位提供資料，福原愛今天將穿上絕美婚紗參加喜宴，婚紗價格高達68萬台幣，更能襯托「傑愛婚」的時尚感。
福原愛穿上星空浪漫婚紗，卡袖V領設計、上身馬甲滿布閃亮的水晶秀珠蕾絲，經典又不失現代時尚感，雪白網紗趁著蕾絲小花，轉身到背面還有朵朵愛心，象徵女主角獨一無二的愛，夢幻婚紗襯托出福原愛美麗氣質。
2017年對江宏傑更是意義非凡的一年，因為他將代表台灣參加今年舉行的台北世大運，過去曾在世大運勇奪三金的他，更希望能在家鄉父老面前留下金牌，他說：「選在2017年的第一天完成終身大事，代表今年對我是非常重要的一年，不只是我，許多台灣的選手都為了世大運努力，希望把榮耀留在台灣，也希望大家都能為我們加油。」
(中時電子報)
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