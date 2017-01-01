金正恩新年賀詞 誇口核彈能力

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北韓最高領導人、朝鮮勞動黨委員長金正恩今天透過北韓中央電視台發表新年賀詞表示，北韓洲際彈道飛彈（ICBM）試射已進入最後階段，他誇口北韓的核彈能力。

南韓聯合新聞通訊社指出，金正恩說，去年北韓在提升國防實力領域，展現出劃時代的轉捩點，北韓成為東方核強國和軍事強國。

金正恩提及北韓首次進行「氫彈」試驗，稱北韓試射各種攻擊手段、進行核彈頭爆炸試驗都取得成功，洲際彈道飛彈試射也已進入收尾階段。

報導指出，金正恩還說，韓美兩國企圖發動核戰爭，導致朝鮮半島局勢陷入緊張，但韓美沒敢點燃戰爭導火線，正是因為北韓擁有制服美國的核戰爭遏制力，以及覆蓋水陸空和網路空間的強大國防力量。金正恩強調，需自主開發更多「北韓式」武器。

報導指出，對於南韓情勢問題，金正恩說，去年南朝鮮（指南韓）民眾展開了激烈的反政府鬥爭。

金正恩也批評朴槿惠政府為「連真正的民族的主敵都分辨不清。」

金正恩表示，「今年我們要和全民族同心合作致力開啟自主統一的大路，改善南北韓關係，積極樹立減少南北韓尖端軍事衝突和戰爭威脅的對策。」

據報導，金正恩從2013年起，每年都以先錄後播的方式發表原聲新年賀詞。1060101

(中央社)