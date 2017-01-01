慣竊偷鋸工廠龍柏樹 被逮遭羈押
有多次竊盜前科的林姓男子，昨天用鋸子偷竊彰化縣田中鎮一家工廠種植的龍柏樹，當場遭警方逮捕法辦，檢方聲押獲准。
彰化地方法院檢察署今天表示，設籍台南市且有多次竊盜前科的24歲林姓男子民國105年12月31日凌晨到田中鎮斗中路二段一家工廠，使用鋸子偷竊工廠大門外側種植的龍柏樹，警衛發現報警，警方在林男座車發現鋸子等證物，遭鋸斷的龍柏樹則橫躺，來不及竊走。
彰化縣警察局田中分局田中派出所昨天凌晨4時40分接獲工廠警衛報案指出，一名可疑男子自凌晨1時多開始徘徊工廠附近，逗留逾3小時，凌晨4時多巡邏發現工廠外圍種植的龍柏樹遭鋸斷、裁切成多段，現場遺留一把鋸子、一雙綿質手套。
田中分局表示，有多次竊盜前科的林姓犯嫌打算趁連續假日，公司行號無人看守時行竊，昨天凌晨選定價值約新台幣30多萬元的龍柏樹下手，警方獲報到場，發現尚未移走的龍柏樹，依現行犯逮捕林嫌，並在其車內發現多把鋸子，依涉犯刑法竊盜罪嫌移送彰化地檢署。
彰化地檢署檢察官莊珂惠偵訊後，認為林嫌已有多次竊盜前科，竟不知悔改又再犯竊盜罪，有反覆實施同一犯罪之虞，向彰化地方法院聲請羈押，法院今天凌晨裁准。1060101
(中央社)
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