自然就是良辰吉時 元旦寶寶熱潮退

今天是2017年元旦，過去不少媽咪為生元旦寶寶，常會選在這天剖腹產，但這股熱潮已逐漸退去。醫師觀察發現，愈來愈多父母都希望順其自然，寶寶何時誕生，都是良辰吉時。

截至今天中午，國泰醫院含總院、汐止和新竹3院區共誕生8名元旦寶寶，另有5名產婦待產；台北馬偕醫院接生6名元旦寶寶，另有4人待產；台安醫院接生2名元旦寶寶，多是自然產。

台安醫院嬰兒室護理長李良怡表示，以往元旦是剖腹產偏愛的時間點，但近幾年元旦寶寶人數已經下降，偏好特別日子生子的家庭也變少，因元旦在國曆可能是好日子，但農曆未必是。

國泰醫院婦產科住院醫師蔡亞倫指出，特地在元旦當天生產的產婦，在每年生產的產婦中僅有約1/3，其餘多數仍是偏好以自然產的時間點作為良辰吉時，除非狀況不好，像是頭太大等狀況，才會考慮剖腹。

元旦寶寶熱潮之所以漸漸退去，國泰醫院婦產科生殖醫學中心主任賴宗炫分析，這幾年很多節日被商業化，元旦的地位早已經被其他節慶取代，他臨床觀察更發現，現代人講求實際，不少家長為了讓孩子能早點入學，倒是8月底剖腹產有增加趨勢。1060101

(中央社)