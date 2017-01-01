竹縣寶寶搶元旦報到 縣長前往探視祝福

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新竹縣截至上午共有3名元旦寶寶報到，縣長邱鏡淳（中）前往東元醫院探視、給予祝福。（莊旻靜攝）

元旦吉時來到，新竹縣截至上午共有3名寶寶「報到」，新竹縣長邱鏡淳今（1日）上午前往東元醫院祝福，探視2個家庭。衛生局初步統計，今天尚有4名產婦待產，有望帶來更多元旦寶寶。

縣民范義賢、紀馥姍夫妻已育有1名4歲大的女兒，紀馥姍早上約7點許感到「快生了」，前往醫院不到半小時，重達3540克的兒子即呱呱墜地，孕育1女、1子，湊成「好」字。

另對夫妻陳景威、許純華則迎接女兒來到世上，孩子的外婆宋寶玲開朗說，小朋友挑好日子來，凌晨剛過零點就報到。邱鏡淳今天上午前往探視，也送上小禮物，祝福寶寶們平安長大。

新竹縣衛生局、社會處統計，已誕生3個寶寶分別在東元、竹仁醫院出生，另外還有4名孕婦待產，有望帶來更多元旦寶寶。

(中時)