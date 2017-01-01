鍾麗緹直播拉鍊沒拉 老公出手「封胸」

鍾麗緹日前三嫁小12歲張倫碩。(圖／翻攝自鍾麗緹微博)

張倫碩嚴格控管鍾麗緹露胸。(圖／翻攝自微博）

性感女神鍾麗緹日前三嫁小12歲張倫碩，小倆口常不吝嗇公開放閃，日前在某次直播時，鍾麗緹外套拉鍊大開露出深溝，老公在一旁看到默默把拉鍊拉上，嚴格控管她露胸，不少人都直呼「好羨慕」。

鍾麗緹日前直播時，外套胸前拉鍊敞開露出深溝，張倫碩看到後，立刻伸手默默將老婆拉鍊拉上，嚴格防堵老婆露胸，其實這不是他第一次這樣做，之前婚禮上，鍾麗緹穿著低胸婚紗，他也是立刻伸手擋在她胸前，完全不願意讓大家看，強制幫老婆「封胸」。

(中時電子報)