「自自冉冉」硬推給賴和 張大春再罵：笨蛋!

熱心的網友特別找出賴和寫「由」和「冉」手稿作比較，兩個字明顯有差異。(擷取自PTT)

張大春繼續開砲總統府春聯，文章並配上一張「自由廣場」被改成自「冉」廣場的照片。(截自張大春臉書)

總統府今年賀歲春聯以「自自冉冉 歡喜新春」為主題，聲稱靈感來自於台灣新文學之父賴和詩作「乙卯元旦書懷」。學界提出應該是「自自由由」，此事引發喧然大波。作家張大春元旦續開炮，在臉書罵「笨蛋!」，指出漢語世界從未出現過「自自冉冉」這個詞，批總統、副總統縱容小人文過飾非、掩耳盜鈴，屈辱先賢。

總統府昨天公布賀歲春聯及紅包袋，公布春聯賀詞「自自冉冉 歡喜新春」，作家張大春昨天在臉書批評此事，並寫下「「昔年笑看音容苑，今歲驚羞自冉身。總統府中唯白目，為誰歡喜為誰春？」諷刺總統府，今日元旦又繼續針對此事開炮。

張大春說繼續罵總統府是因為，明明是一個簡單的是非問題，卻把它改頭換面成「尊重不同意見 」的態度問題。只弄錯，不認錯。並罵「笨蛋！問題在於自古以來，漢語世界裡沒有出現過自自冉冉這個詞，就跟漢語世界裡從來沒有出現過音容苑在這個詞是一樣的。」

張大春批評總統府硬將此事賴給賴和，這原本是一個因為手寫潦草，後人誤會誤解，再被誤引誤用的小學生改錯字考題示範。

張大春最後再罵總統、副總統地位再崇隆，也不該縱容手下一二無知小人，文過飾非、掩耳盜鈴，這是屈辱先賢的事。文章並配上一張「自由廣場」被改成自「冉」廣場的照片。

(中時電子報)