2017年 曾雅妮盼破繭而出的1年

曾雅妮元日與家人下場揮桿，提前為6日開打的日立慈善盃暖身。(美聯社資料照)

台灣第1位在主流運動項目登上世界第1的高球前球后曾雅妮，1日中午與母親楊玉雲及哥哥楊閎偉，一同到離住家不遠的桃園龜山東方高球場，打了2017年第1場球，3人快樂的在球場上度過新年第1天。

1年待在台灣不到2個月的曾雅妮，與家人在國內團聚的時間不多，一起打的機會更少，媽媽與哥哥在新年第1天陪她下場打球，具有鼓勵她今年重新出發意義，因為今年對她來說，是LPGA生涯最重要的1年。

曾雅妮2008年進軍LPGA，第1場冠軍就是4大賽(現為5大賽)LPGA錦標賽冠軍，從首冠到2012年3月起亞菁英賽為止，不到5年總計贏得15座LPGA冠軍，包括5場大賽金盃，那段全盛時期，她曾締造全球男女最快贏得5場大賽冠軍紀錄，2011年2月贏得澳洲女子名人賽時，登上世界第1高峰，成了LPGA史上第6位「球后」，那時的她走路有風，榮耀集一身。

可惜，她的鋒芒來的快，去的也快，2012年贏得起亞菁英賽後，因信心不再，陷入長達近5年冠軍荒，難堪的是，去年竟繳出LPGA生涯最差的成績單。

曾雅妮2016年寫下LPGA生涯許多新低紀錄，包括平均桿73.22桿、25場參賽最多12場被淘汰，首度單季無任何1場獲前10(最佳成績並列第16)、首度單季累計獎金未破10萬美元(7萬0910美元)、首次年度獎金榜在前100之外(109)，堪稱是不堪回首的1年。

2017年，是她加入LPGA生涯的第10年個球季，今年目標除了期待告別去年不如意的1年，更期盼能在第10年的里程碑，以絕佳表現畫下完美句點。

曾雅妮去年10月下旬打完馬來西亞高球賽，提前結束2016年球季，讓她難得有近2個月時間在美國作調整與訓練，直到去年12月30日才帶著滿滿信心返國，準備參加1月6日在東方球場開打的全球巡迴賽首戰日立慈善盃高球賽，提前迎接新球季，目的無他，主要希望能早日進入比賽狀態，於LPGA新季再創佳績。

(中時電子報)