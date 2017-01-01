3根要價69元！香蕉價格創20年新高

蕉價創歷史新高，身價鍍金。(楊騰凱攝)

受到9月份颱風影響，香蕉產量減少，價格不斷走升，今日元旦開出的市場交易行情，香蕉批發價來到每公斤86元，是農糧署自1996年有水果價格資料以來，最高的一次，蕉價有如「鍍金」。

根據農糧署統計資料，今日香蕉批發價格為每公斤86元，農糧署水果價格數據資料最遠可追查到1996年，今日蕉價也是20年記錄中最高的一次，蕉價有如「鍍金」，居高不下，且屢創新高。去年同期香蕉批發價為每公斤56.1元，相比之下，今日蕉價漲了53.4％，但到貨量確實較少，去年元旦為27.9公噸，今日則為21.1公噸。

實際到水果攤，一台斤的香蕉要價80元，3根就要69元。由於香蕉台語稱「金蕉」，民間信仰有招財效果，因此是初一、十五拜拜必備的敬果。民眾朱小姐表示，除了有拜拜的需求外，香蕉口感鬆軟又有營養，有些老人家上了年紀後牙齒不好，能吃的水果有限，家家戶戶往往都會買香蕉給長輩，「再貴還是得買」。

「風災真的太嚴重了。」農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，先前颱風重創香蕉產地，產量少導致價格高升，最快要等到3月份，高屏地區的春季蕉接上供應，價格才能緩和下來，在風災復原的這段時間裡，民眾可以選擇椪柑、柳丁等柑橘類，價格較親民，另外棗子、蓮霧的產季也快到了，到時選擇會更多。

另一方面，由於時間已漸漸要到了農曆春節，尾牙、歲末餐敘等吃飯場合增加，外界也好奇蔬菜供應是否足夠。蘇茂祥指出，整體評估下來，蔬菜供應量充裕，價格也平穩，相信民眾辦年菜採買時，也會感受到價格很親民。根據農糧署資料，昨日高麗菜批發價格為每公斤6.3元，市場零售價則為10顆300元或2顆50元不等。

(中時)