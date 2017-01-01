國5午後雙向塞 部分路段車速低於40公里

今天是2017年元旦，各地都好天氣，國道下午有出遊及北返車潮，交通部高速公路局下午2時最新況路資訊，國道5號雙向都塞車，部分路段車速低於40公里。

高公局下午2時路況資訊顯示，國5雙向車流上午也很多，南下南港系統到石碇車速每小時35公里，石碇到坪林行控中心車速每小時32公里，北上頭城到坪林行控中心車速每小時33公里。

其他塞車路段包括：國3南下木柵到木柵休息站車速每小時34公里，國1東湖到汐止車速每小時50公里以下。1060101

(中央社)