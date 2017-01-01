立委提案 高快速道路掉落物品加倍罰

有鑑於高速、快速道路常發生車輛掉落物導致車禍，民進黨立委邱志偉提案修正道路交通管理處罰條例，將可處新台幣3000元至9000元的規定，在高速、快速道路應加倍處罰。

邱志偉提案指出，從歷年統計資料來看，高速公路或快速道路上的掉落物，小如鐵釘、車輛機件、油料，大至電器、家具、家畜都有。

他指出，根據交通部民國98年至104年的統計資料，「裝載貨物不穩妥」為國道重型車輛5 大主要肇因之一。

而根據內政部警政署國道公路警察局歷年取締違規分析統計，95 年至104 年取締「載貨未覆蓋沿途滲漏飛散」及「裝載不穩妥」的違規案件逐年攀升，近10年2項違規項目合計案件數，由1200 餘件攀升至5100 餘件。

他表示，無論掉落物的大小，高速公路或快速道路上突如其來的掉落物，常造成高速行駛中的車輛驟然煞停，遭後方來車追撞，或為了緊急閃避擦撞他車及護欄，這類事故輕則造成車輛損傷，重則人員傷亡，執法單位除了執行一般取締公務外，更需冒險撿拾掉落物，不僅成效不彰，更陷執法人員於險境。

邱志偉認為，造成風險的責任，應該由行為人所承擔，為降低其對高速公路行車風險，並確保廣大用路者的行車安全，因此提出道路交通管理處罰條例第30條條文修正草案。

根據原條文規定，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，可處汽車駕駛人3000元以上、9000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。邱志偉提案則加上，「若發生於高速公路或快速道路上，應處以2倍之罰鍰」。1060101

(中央社)