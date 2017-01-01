Twins唱紅白大賞 韓國男女團也來

香港女子團體「Twins」受邀參加「2017超級巨星紅白藝能大賞」，甜喊念念不忘台灣粉絲親切與熱情；韓國女團「GFRIEND」及男團「SF9」也將登台演出。

「超級巨星紅白藝能大賞」連續8年邀藝人分成紅白兩隊PK，7日在台北小巨蛋登場，藝人張小燕與庾澄慶（哈林）8度攜手主持，27日除夕夜在台視播出。

去年擔任第27屆金曲獎頒獎嘉賓的「Twins」將合體登台表演，預告演唱組曲，成員阿Sa（蔡卓妍）和阿嬌（鍾欣潼）都很開心，阿Sa說，希望粉絲會喜歡這次演出；阿嬌表示，兩人在一起就像有心靈感應，自然就會很合拍、懂對方意思，很神奇。

今年計畫推出新專輯及海內、外演唱會，阿Sa已開始規劃農曆春節，「每年都會先跟家人過年，然後才跟朋友外出旅遊，今年也打算這樣，但還沒定案」；阿嬌說，農曆春節與她的生日很近，已向公司申請長假，但還沒批准，一切只是計畫中。

「GFRIEND」首登紅白藝能大賞，對表演內容守口如瓶；去年首次訪台時，成員嚴智腳傷不能表演，這次6人將合體演出，並喊話想再吃到台灣小吃，也希望有時間到處走走。新年願望是「希望大家喜歡我們的歌，祝大家新年平安健康」。

首次來台的「SF9」，預告會熱力唱跳招牌歌曲，登台前也做好功課，對台灣小吃充滿期待，笑稱有時間想去逛夜市，品嘗台式古早味蛋糕、小籠包和奶茶。1060101

(中央社)