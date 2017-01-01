奧克蘭僑界元旦升旗 齊祝國運昌隆

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紐西蘭台灣華夏協會今天上午舉辦慶祝中華民國106年元旦升旗典禮暨慶祝茶會。

升旗典禮由台灣華夏協會副理事長林佳輝主持。駐奧克蘭台北經濟文化辦事處處長周中興與會，紐西蘭綠黨國會議員羅希（Denise ROCHE）、前北岸市市長等紐國政要等200餘人參加。中華民國國旗在全體來賓高唱國旗歌聲中冉冉升起，飄揚飛舞在紐西蘭的天空。

周中興致詞時表示，展望新的一年，將持續深化兩國未來的互動，並響應政府新南向政策，為僑界的第二代塑造更好的發展環境。

餐會與會貴賓共切蛋糕，高舉香檳恭祝中華民國國運昌隆，現場氣氛融洽溫馨。1060101

(中央社)