田中實加認錯 坦承身分造假非灣生後代

遠流出版董事長王榮文今天證實，紀錄片「灣生回家」監製、作家田中實加身分造假，而她口中所稱的外婆田中櫻代，只是她高三時在車站遇到，兩人沒有親屬關係。

田中實加日前被揭發她的畫作都是在網路截取自其它畫家的畫作，並非她本人所畫，同時也被質疑她本人並非台日混血的灣生後代，王榮文今天也證實，田中實加上週向遠流認錯，並寫了道歉聲明稿，向大眾、灣生、以及支持她的人道歉、認錯。

田中實加在聲明稿內指出，「我要向支持灣生回家的人道歉，我讓大家傷心了；也要向灣生致歉，讓灣生為我擔心；也對不起台灣的家人，和台灣、日本愛護我的友人，對我的疼愛，我也對不起台灣媒體和大眾，我說了謊」。

田中實加表示，關於她的身世，「我是台灣人，在高雄出生、長大，但田中櫻代真有其人」，在田中實加高三上學期開學不久，她在高雄火車站認識田中櫻代和她的管家竹下健志夫婦，田中櫻代的女兒陽子因難產去逝，田中櫻代覺得田中實加長得很向陽子，而陽子的忌日又和她的生日相同。

失去女兒、孫女的田中櫻代，就把田中實加當成孫女來看，日後也都向外人介紹田中實加為她的孫女，相處久了，田中實加也把田中櫻代當成外婆看待。

高中畢業後，田中櫻代把田中實加帶到日本，她在日本、美國、法國進修的學費和生活費，都是田中櫻代支付，不過田中實加說，「但我不長進，全都沒有完成學業」。

關於「盜圖」，田中實加表示，她把別人的作品當成是自己的放在臉書上，是她的大錯，希望原作能原諒她。

王榮文表示，他問過田中實加為什麼要造假，她說，因為「說了一個謊，所以要拿更大的謊來圓」。1060101

(中央社)