疑電暖器爆炸起火 臥病翁燒傷命危

沈姓老翁因臥病在床無法逃生慘遭火吻，造成全身80％燒燙傷。（譚宇哲翻攝）

消防人員研判起火點疑似為棉被下的電暖器。（譚宇哲翻攝）

新北市三重區文化北路131巷一處民宅，今日中午12時疑似電暖器走火爆炸引發火勢，公寓竄出陣陣白煙，警消獲報後到場後雖迅速撲滅火勢，但93歲的沈姓老翁因臥病在床無法逃生，全身80%燒燙傷，經送醫搶救後仍有生命危險，詳細起火原因正待火調人員釐清。

警方調查，沈姓老翁有心臟病、高血壓、中風等病史，長期臥病在床，生活起居全靠妻子照顧，今日上午沈妻至住處樓下與鄰居聊天，不久其4樓住處便竄出陣陣白煙，鄰居見狀趕緊通報消防人員，並與沈妻一同入內滅火，但無法行動的沈翁已慘遭火吻，全身80%燒燙傷，送醫後情況不樂觀。

新北市消防局表示，據目擊民眾指出，事發當下該公寓傳出爆炸聲響，不久便在樓梯間發現濃煙竄出，而現場電暖氣周遭也疑似為起火點，初步研判為電暖器引發火勢，詳細起火原因仍待火調結果出爐。

新北市政府消防局第三救災救護大隊長程昌興呼籲，電暖器會耗氧，室內使用應維持適當通風，因出風口溫度高，別讓小孩、寵物碰到，且要注意清潔，以防灰塵累積影響散熱，造成火災，並應使用專用插座，避免長時間使用。如果民眾家中有臥病在床的成員，更該留意用火用電的安全。

(中時)