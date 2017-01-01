106年竹縣新政 調整8項社福支出

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新竹縣財政困難，在監察委員、行政院主計總處及審計室要求下，竹縣府在元旦宣布祭出新政，將調整8項非法定社福支出。

新竹縣政府表示，自中央著手研訂房地合一稅制起，全國房地產市場急凍，嚴重衝擊地方財政收入，使得土地稅收及財產相關收入亦受波及，縣府再度面臨財政困境，縣長邱鏡淳今天召開臨時縣務會議，宣布調整8項非法定社福支出。

縣府表示，相關8項福利調整，包括免費營養午餐費用及免費教科書費用，自105學年度第2學期起，縣府全額補助弱勢家庭，一般生費用依使用者付費原則回歸家長負擔。

敬老福利津貼部分，元旦起補助對象不變，但金額由每月新台幣3000酌減為每月1500元，每月按時發放；1月10日前將先補發去年9月的敬老福利津貼3000元，10至12月的津貼將視財政狀況辦理補發。

65歲以上老年農民參加農民健康保險及全民健康保險應自付之保險費，自106年1月1日起持續補助農保自付額，健保自付額部分改由農民自行負擔。

生育相關福利措施部分，新生兒營養補助1月1日起補助金額全部恢復為每胎1萬元。鄰長為民服務作業費補助，自106年1月1日起每人每月補助1000元及報費250元。

敬老愛心卡自2月1日起每月補助金額均調整為500元；身心障礙癱瘓者補助對象，因均非屬中低收入戶，故1月1日起每月補助金額由每月補助4000元調整為2000元。1060101

(中央社)