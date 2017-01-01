被問政治圈姑婆芋 徐國勇：勿政治化

行政院發言人徐國勇今天參加元旦升旗後，回家吃早餐誤食姑婆芋送急診，目前在家靜養，但仍閒不住在臉書說，有朋友問他政治圈有沒有姑婆芋？他回答是「勿政治化。」

徐國勇PO出「芋」照告訴大家，「這才是食用芋頭！！」

他說，「大概是姑婆芋自己混水摸『芋』的長到後院所種的芋頭裡面，被拔來煮了！真的很可怕！麻、刺，如千針在刺喉、刺胃。姑婆呀！我被你嚇壞了！」

徐國勇也表示，「有朋友說：社會政治圈裡有沒有姑婆芋？在刺痛這社會！我回：勿政治化！我喉嚨發炎，暫時不能發言！讓我趁機休息二天！」1060101

(中央社)