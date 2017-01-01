發展綠能有成 彰化縣府要成立電力公司

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彰化縣政府今天慶祝元旦，彰化縣長魏明谷報告過去與未來施政，由於縣府積極發展風力、太陽能發電，將成立彰化電力公司。

彰化縣政府今天在府前廣場舉行「元旦藝起來暨社區秀產業」活動，彰化縣長魏明谷率領副縣長陳善報及林明裕、秘書長賴振溝等縣府一級主管出席，與縣民歡度元旦。魏明谷細數執政兩年多項政績，及未來多項重點計畫，也祝福國家國運昌隆、社會祥和、經濟繁榮。

魏明谷說，縣府配合中央推動綠能政策，過去一年是豐收的一年，與多家外商、台灣電力公司簽約，發展太陽能、風力發電綠色能源，共有4家外商、2家本土公司將在彰化縣投資風力、太陽能發電，投資金額新台幣上兆元，是彰化有史最大規模投資案。

魏明谷表示，彰化縣日照充足，明年3月將有202所學校建置完成太陽能板，包括地政、警察、戶政單位的屋頂也要種電，今年也將成立「彰化電力公司」，並向中央爭取碳權交易量，期望有龐大碳權交易收入，挹注縣府財政。

社會福利方面，魏明谷也說，每1胎生育補助3萬元為全國最高，還有長輩免費全口假牙、長輩搭客運每月補助1000元，未來將爭取路權，讓公車從彰化市、員林市直達南投縣溪頭，另外，彰化市污水下水道、彰化市鐵路高架化、東區都市計畫都積極推動中。1060101

(中央社)