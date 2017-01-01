機師醉倒駕駛艙 組員機警通報逮人
陽翼航空公司（Sunwing）1名機師在飛機準備離開加拿大西部卡加立（Calgary）機場時，因被人發現喝得爛醉而遭到逮捕。
法新社報導，這名37歲的機師原本負責要駕機前往墨西哥坎昆（Cancun），卻在上午7時過後不久被人發現酒醉。
飛機預計起飛前，機組員和其他航空公司工作人員注意到機師舉止怪異，最後他在駕駛艙暈了過去，他們立即報告當局。
警方表示，機師隨後被護送下機，並關進拘留所。
當局表示，在遭逮捕2個小時後，這名機師身上的酒精濃度仍超標（加拿大是0.08%）3倍多。
這名機師被控在能力受損情況下控制飛機，並將面臨其他指控。
根據當地媒體，陽翼航空公司發言人感謝機組人員處理這件「非常不幸的事件」。
陽翼這架波音737客機最後由另1名機師駕駛，機上有99名乘客和6名機組員，包括那名被控的機師。（譯者：中央社蔡筱穎）1060101
(中央社)
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