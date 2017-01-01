中信兄弟王勝偉元旦起 自由球員轉隊費減半

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行使自由球員的王勝偉第1階段未轉隊，應續留中信兄弟效力。(資料照 鄭任南)

中信兄弟內野手王勝偉，去年季後與陣中球星彭政閔提出自由球員申請，因第1階段未轉隊至另3隊，自1日元旦起，轉隊費減半為450萬元，預料今年應續留中信兄弟效力。

中信兄弟有意留下彭政閔與王勝偉，惟新合 約條件至今談不攏，中信兄弟領隊楊培宏表示，希望1月中旬春訓開訓之前，能與2人談妥新合約，但還要再談1、2次。

中信兄弟前年底也是在轉隊費減半的第2階段，簽下自由球員「大師兄」林智勝，當時轉隊費為677萬2550元，為中職新高。

(中時電子報)