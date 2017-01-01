談選手生涯規劃 紀政舉林書豪為例

紀政1日出席元旦健走談起運動員生涯規劃。(林宋以情攝)

紀政1日出席元旦健走受到民眾歡迎要求合照。(林宋以情攝)

行政院去年成立體育發展委員會，「飛越的羚羊」紀政與台灣網球一哥盧彥勳等人，獲聘為委員之一，對於國內運動員發展語重心長，尤其自己專攻運動選手生涯規畫，紀政舉林書豪為例，運動員不能只有訓練，也要有技能。

紀政1日出席自己發起、進入第14年的元旦健走活動，3月將滿73歲的紀政，與超過萬名健走民眾揮汗走完全程，且依舊神清氣爽。她1968年墨西哥奧運為我國奪下女子80公尺跨欄銅牌，如今不僅是希望基金會董事長，去年更身兼體發會委員，為運動員發聲。

對於國內運動員生涯發展，紀政比喻，與其給魚吃，不如給選手釣竿，讓他們知道如何釣魚、教導技能。並舉林書豪為例，「台灣人人都覺得畢業自哈佛大學的林書豪，文武雙全是特例，但在歐美這才是常態。」

紀政強調，選手、運動員在台灣的教育中，專業與課業都需並重，「台灣有需要這麼多教練？這麼多老師嗎？當然不需要，因為少子化。所以必須讓更多運動員進入職場。」

紀政表示，選手身上最大的潛力就是『敢』，「場上比賽不『敢』、害怕就不會贏，運動員也必須將這份精神帶入、挑戰職場。」

對於去年體壇風波不斷，紀政新年也有願景，「有弊病就必須改革，這正好也是契機。包括協會的組織、財務透明化，最重要的還是執行力。」

(中時電子報)