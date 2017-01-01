江宏傑福原愛婚宴記者會 滿滿紫色浪漫
台灣桌球好手江宏傑、日本女將福原愛的婚宴今天將在台北進行，他們在婚宴前舉辦記者會與大家分享兩人的幸福，現場以福原愛最愛的紫色做基調，散發滿滿的浪漫氣息。
江宏傑、福原愛結婚的這樁台、日桌球界大喜事今天正式登場，兩人預計在台灣、日本兩地各舉辦一場婚宴，接受兩人在台灣、日本兩地親友的祝福。
今天在台北星級酒店進行的台灣場喜宴正式開始前，兩人先在下午召開記者會，與媒體及球迷分享兩人的喜悅。
今天的記者會現場架起超過30架攝影機，擠進包括台灣及世界各地超過100名的媒體記者，顯見這場「世紀婚禮」受關注的程度。
隨著悠揚的豎琴聲，江宏傑身著訂製的灰色中山裝，挽著身披薰紫色波希米亞風晚禮服的福原愛現身記者會，為記者會揭開序幕。1060101
(中央社)
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