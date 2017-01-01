軍人退休俸未按時入帳 退輔會電話被打爆

年金改革引發2016年的九三軍公教大遊行。（圖/本報系資料照片）

軍公教退休人員本可定期支領俸金，但是在新年開始第一天卻出狀況。今天(1日)有不少退伍軍人反應，原本應在連假前入帳的俸金並未如期收到，引發電話塞爆退輔會。

據《聯合報》報導，軍公教退休俸分為新制與舊制，其中軍職退休俸提撥新制是在1997年實施，之前的則屬於舊制。舊制俸金分由退輔會負責管理，確定本月如期入帳；然而，由銓敘部退撫基金負責的新制俸金本月卻沒有入帳，而且原因不明。

據退輔會官方解釋，舊制俸金與新制俸金乃委託不同的金融機構處理入帳事宜，舊制俸金是撥入個人的郵局帳戶，而新制俸金則以台銀、合庫、一銀為主。退輔會呼籲民眾，若未如期收到俸金，可以向公務人員退撫基金管理委員會查證，因為新制俸的發放部分是由其負責管理。

公務人員退撫基金管理委員會電話：(02)82367300

(中時電子報)