福原愛：小傑在哪裡 我就在哪裡

江宏傑（左）與福原愛（右）的跨年婚禮現場。（葉士弘攝）

江宏傑與福原愛的俊男美女組合，吸引大批球迷關注，兩人的婚禮不僅浪漫，互動更是令人羨慕，許多人好奇，婚後兩人居住的地點，江宏傑強調，目前會先在德國參加聯賽，還會居住在該地，福原愛則甜蜜回答：「小傑在哪裡，我就在哪裡。」

「傑愛婚」正式宣布以後，福原愛就是一路陪伴江宏傑，由於江宏傑在德國參加職業聯賽，兩人就在當地生活，甜蜜生活也透過福原愛微博對外「放閃」，也符合福原愛當時宣告喜訊時的說法，希望以家庭為重。

江宏傑1月3日就將回到德國繼續訓練與比賽，他強調接下來生活會在德國，聯賽結束後，才會有新的規劃，看工作與聯賽地點，才會決定未來的居住地點。福原愛則略顯嬌羞，笑答：「小傑在哪裡，我就在哪裡。」

(中時電子報)