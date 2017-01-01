挺王菲槓上酸民 那英爆氣嗆「骯髒的狗雜種」

那英挺王菲卻槓上酸民。（圖／達志影像）

那英爆氣回嗆酸民。（圖／取材自那英微博）

天后王菲睽違4年，日前舉辦「幻樂一場2016」演唱會，天后空靈開唱，圈內好友也都現身力挺，笑稱「買不到票」的男友謝霆鋒，則是在家看演唱會直播，王菲好姊妹那英前天下午還曬出王菲演唱會海報，為王菲打氣「必須不緊張啊！」卻引發網友留言狂嗆，那英爆氣回嗆，還宣告退出微博。

面對酸民攻擊「老妖婆」、「辣陰，隔著螢幕都能聞到味」，個性直率的那英直接留言回嗆「滾蛋！爛人」、「新的一年，你要繼續當爛狗屎」，那英被激怒到直接標記網友，並回覆「你的血和肉都爛掉了！骯髒的狗雜種」，不過該網友則是刪文，當初留言什麼內容激怒到那英則不得而知。

與網友槓上後，那英隨後關閉微博留言功能，並在微信宣布退出微博，感嘆「負能量太多，對我們沒任何幫助」。

(中時電子報)