天文學家：2017年有可能找到外星生命

比鄰星B行星表面的想象圖，因為太陽溫度很低，所以呈現昏暗的紅色，不過地上應該可以保持流動的水。天上另有兩顆亮星，分別是半人馬座南門二和另一顆伴星。(圖/歐洲天文台)

2017年要多多注意天文新聞，因為專家說，今年可能是尋找外星生命有重要發現的一年，不管是在太陽系內的，還是在太陽系之外的。

英國每日郵報報導，土星探測船卡西尼號「Cassini」已經執行土星調查任務9年，電力與燃料就快耗盡，在任務即將結束之時，它會將調查重點放在土衛2「思希拉達斯」(Enceladus)上，因為這顆冰凍的衛星曾經從冰縫中噴出湧泉，似乎代表在冰層底下有著溫暖的地下海洋。英國倫敦帝國理工學院的物理學家西蒙.佛斯特博士(Dr Simon Foster)認為，液態水將會是孕育生命的合適地點。

卡西尼探測船發現土衛二具有冰噴泉，這些冰噴泉證明土衛二下有液態水。(圖/NASA)

佛斯特博士說：「土星離太陽很遙遠，因此土衛二的表面僅有是零下190度，但是卡西尼號卻明確發現土衛二噴出湧泉，可見土衛二的內部反而比較溫暖。我們認為原因可能來自土星的潮汐錯動，或者土衛二具有溫熱的核心。一但我們確定土衛二有地下海洋，那麼存在微生物的可能性就很大了。」

土衛二並非第一個發現地下海洋的太陽系衛星；木衛二歐羅巴(Europe)這種特徵更明顯。伽利略號(Galileo)在調查木星時，就發現土衛二表面的冰裂縫會錯動，就像冰層裂開一樣，證明底下有液態水。

除了太陽系內部可能會發現微生物，太陽系之外也可能有新發現。今年早些時候，科學家們宣布了離我們太陽系最接近的恆星-「比鄰星B」(Proxima Centauri b)具有行星系統，比鄰星屬於半人馬座南門二的的三連星之一，距離我們太陽系僅4.2光年。

加州大學聖塔巴巴拉分校(University of California, Santa Barbara)的菲利普.魯賓(Phillip Lubin)教授說：「能在『比鄰星B』確認具有行星系統是很令人興奮的，因為它離我們最接近，我們會持續觀察它，尋找它是否具有智慧生命的特殊訊息。」

佛斯特博士說：「也許我們早就收到了外星訊號，但我們只當成某種特異的電波雜訊而沒有理會。比鄰星B行星系統的發現，讓我們知道，也許外星鄰居到處都有。」

比鄰星B星是一顆紅色矮星，表面溫度僅3000度，比我們太陽的熱度(6000度)要小的多，但是它也有行星環境，而且處在「適居帶」(habitable zone)上，所謂適居帶，就是能讓行星表面的水能夠保持在一定時間的液態情況，以地球為例，地球的表面溫度在攝氏零下50度到50度之間，這就是適居區的標準。

由於比鄰星B星的溫度很低，因此它的適居帶將會很接近恆星，大約僅距離幾千萬公里而已，因此這顆可能有生命的行星，它的一年可只有地球的幾十天而已，而天上的太陽將是陰暗的紅色。

(中時電子報)