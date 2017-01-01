醫院跨年待產 長孫元旦出生了
2017年愛你一起迎接元旦寶寶，台中37歲陳怡伶昨晚到醫院待產跨年，今天上午自然產下一名男寶寶，寶寶提前8天來報到，又因是家中長孫，家人格外興奮、歡喜。
陳怡伶上午自然產下體重3118公克健康又可愛的男寶寶，她表示，因為預產期為9日，沒想到寶寶會選在元旦出生，昨天晚上和先生一起到梧棲童綜合醫院待產跨年，在醫院跨年是個很奇特的經驗。
37歲的張耀元指出，孩子是家中的長孫，在北部的父母得知消息後也相當高興，立刻南下要來看媳婦、金孫，孩子誕生後才知道責任的重大，當了爸爸心情相當雀躍，感謝上蒼讓妻子、孩子都平安。
台中沙鹿林姓媽媽本來的預產期在16日，但元旦上午6時突然破水，立刻送到光田綜合醫院，上午10時30分緊急剖腹生下女寶寶，體重2520公克，母女平安。
台中榮總目前有一名產婦待產；童綜合醫院目前有5名待產的產婦，為了替祝賀元旦寶寶的誕生，童綜合醫院準備寶寶的包巾禮盒、變色馬克杯與記事本等醫院相關紀念禮品贈送，恭喜新生命的降臨。1050101
(中央社)
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