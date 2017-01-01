跨年疑太累 賴清德下午行程取消

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迎接2017，台南安排跨年三部曲，市長賴清德行程滿檔，從昨天送夕陽開始，連趕多場跨年活動，今天上午還在新化虎頭埤健行4公里，中午過後疑體力不支，下午行程全數取消。

賴清德2016年12月31日及2017年1月1日兩天行程非常密集，昨天下午4時40分在北門區送走2016年最後一抹夕陽，昨晚趕到高鐵台南站參加跨年晚會，和在場民眾一起倒數。

賴清德今天在天色未明之際，又進入左鎮二寮山區迎接2017年元旦第一道曙光，全程觀看紅日破雲，接著馬不停蹄趕往虎頭埤風景區主持元旦升旗典禮，並和逾7000名民眾健走虎頭埤環湖步道，走了1多小時。

跨年三部曲完結後，賴清德元旦行程才剛開始，今年適逢台南公園建園百年，賴清德上午11時又趕往台南公園主持100週年慶揭幕活動，活動時間長達1個多小時。

賴清德下午還有2個行程，分別是下午1時30分大遠百的魏德聖新片「52Hz，I Love You」電影特映會，及下午4時在南英棒球場的「2017台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」開幕式。

不過，當市府人員趕到大遠百時，有些人才驚覺賴清德已取消下午行程。市府人員說，市長上午出席台南公園活動，已有疲態，畢竟已連趕20個小時的活動。

市府新聞處表示，賴清德從昨天早上出門到今天下午1時多離開台南公園，幾乎沒什麼休息。昨晚跨年晚會後，緊接著今天日出，接著又健行4公里，再主持抽獎，行程緊湊，需要休息一下。1060101

(中央社)